ClioMakeUp e blefaroplastica | l' imprenditrice risponde alle domande dei follower

(Di martedì 14 maggio 2024) La youtuber e makeup artist si è sottoposta di recente all'intervento chirurgico con focus palpebre. Molto soddisfatta del risultato, ha condiviso con il suo pubblico tutto ciò che ha imparato sulla. Non ci resta che prendere appunti

