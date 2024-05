Vi portiamo dentro la centrale nucleare del Garigliano

Israele ha scelto Esfahan come obiettivo del suo primo attacco diretto su territorio Iran iano. Una località non casuale, che riveste un'importanza sia strategica che simbolica per il Paese...

Israele ha scelto Esfahan come obiettivo del suo primo attacco diretto su territorio iraniano. Una località non casuale, che riveste un'importanza sia strategica che simbolica per il Paese...

Scholz smorza le aspettative sulla conferenza di pace per Kiev - Scholz smorza le aspettative sulla conferenza di pace per Kiev - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz mette in guardia dall’avere troppe aspettative sulla conferenza di pace sull’Ucraina che si terrà il 15 e 16 giugno sul Bürgenstock (NW). È quello che ha detto in un ...

Conflitti Scholz smorza le aspettative sulla conferenza di pace per Kiev - Conflitti Scholz smorza le aspettative sulla conferenza di pace per Kiev - «In Svizzera si parlerà di sicurezza delle centrali nucleari, di export del grano, della questione dello scambio dei prigionieri e del necessario tabù dell'uso di armi nucleari. Dunque ripeto: tutto ...

Gaza, così i servizi occidentali lavorano per la de-escalation. L’analisi di Germani - Gaza, così i servizi occidentali lavorano per la de-escalation. L’analisi di Germani - Nei prossimi mesi uno dei compiti cruciali per i servizi di intelligence occidentali sarà la promozione e la facilitazione dei processi di de-escalation, ricorrendo a operazioni di diplomazia occulta.