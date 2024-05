Milan - due colpi da 50 milioni

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilguarda al mercato non soltanto per un grande colpo in attacco, ma per puntellare l`organico per colui che sarà il prossimo allenatore...

Milano , aggredisce poliziotti alla Stazione Centrale: per fermarlo sparati colpi di pistola . L’uomo ferito non è grave Un uomo di 37 anni, cittadino marocchino e irregolare sul territorio italiano, è stato ferito alla spalla da un colpo di pistola ...

Nel corso del prossimo Calciomercato il Milan non dovrà comprare soltanto un grande bomber : da Emerson Royal a Ugarte , tutti gli altri colpi Questa stagione è ormai praticamente terminata e per il Milan non resta altro da fare che cominciare a ...

Al Mapei Stadium si gioca per la salvezza: neroverdi a caccia di una vittoria. A Ranieri può andare bene anche un punto - Al Mapei Stadium si gioca per la salvezza: neroverdi a caccia di una vittoria. A Ranieri può andare bene anche un punto - Il Cagliari di Ranieri fuori casa sta perdendo colpi (8 gol incassati tra Genoa e milan) ma negli ultimi 5 confronti diretti con squadre in zona salvezza non ha mai perso.

Milan Cagliari: tre ultras rossoneri arrestati - milan Cagliari: tre ultras rossoneri arrestati - La Polizia di Stato di milano ha arrestato tre noti ultras della curva rossonera, residenti nell’hinterland milanese, a seguito di una aggressione avvenuta sabato sera in Piazza Axum, subito dopo l’in ...

Mercato Atalanta, non solo cessioni: pronti due colpi estivi - Mercato Atalanta, non solo cessioni: pronti due colpi estivi - Il mercato dell'Atalanta si appresta ad aprire i battenti. Non solo cessioni per la Dea, che sta preparando due colpi in entrata di livello.