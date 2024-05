Inchiesta Toti - a Genova l’interrogatorio dei fratelli Testa E spunta una pista su Treviglio

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono arrivati insieme adi prima mattina idi Boltiere Arturo e Italo, indagati per corruzione elettorale aggravata dell’agevolazione mafiosa nell’”. Martedì (14 maggio) è stato il giorno degli interrogatori di garanzia dei due gemelli, rappresentanti della comunità riesina nel capoluogo ligure. “lo conosco da quando era coordinatore nazionale di Forza Italia – le parole di Arturo all’uscita dal tribunale – . Noi non abbiamo mai chiesto posti di lavoro. Macchinario fascista? Chi ci conosce dice eresie. Io mi definisco antifascista e il saluto romano era una goliardata. Se vado in piazza Rossa, saluto con il pugno…”. Mentre il fratello Italo si è avvalso della facoltà di non rispondere, Arturo ha risposto alle domande del Gip e attraverso il suo ...

Si svolgerà il 17 aprile davanti alla prima sezione della Corte d’assise di appello di Milano il nuovo processo d’appello che vede imputati per omicidio volontario in concorso, Alessio e Simone Scalamandré i due fratelli accusati di aver ucciso il ...

Voto di scambio e corruzione, nella maxi inchiesta spunta l’ombra di una talpa: aperto un fascicolo - Voto di scambio e corruzione, nella maxi inchiesta spunta l’ombra di una talpa: aperto un fascicolo - La procura indaga per rivelazione di segreto d’ufficio: al centro alcune conversazioni tra i fratelli Testa e Umberto Lo Grasso del 2020 in cui si invita alla prudenza alla luce di un'indagine in cors ...

Foce, scoperta la targa dedicata ai fratelli Leale nei giardini di piazza Savonarola - Foce, scoperta la targa dedicata ai fratelli Leale nei giardini di piazza Savonarola - Alla cerimonia di questa mattina hanno partecipato l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di genova, il presidente del Municipio VIII Medio Levante, il consigliere proponente della mozione di ...

