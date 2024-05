Conte al Milan | la petizione online supera 1000 firme in poche ore

(Di martedì 14 maggio 2024) Il nome di Antoniocontinua a ribalzare negli ambienti calcistici come possibile sostituto di Stefano Pioli al. La soluzione dell’ex Juventus è particolarmente gradita dai tifosi rossoneri, sempre più perplessi dalle voci di un possibile arrivo di Conceicao o Gallardo. Aore dal suo lancio, avvenuto nella mattinata di oggi, ha già raccolto 1.000lalanciata su Change.org daZone per chiedere che sia Antonioil prossimo allenatore del: “siamoZone e dopo il movimento #NOPEtegui siamo tornati con una nuova richiesta, chiediamo ad alta voce Antoniocome prossimo allenatore del”, si legge nel ...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani – sportivi e non – in edicola nella mattina di oggi, martedì 14 maggio 2024. Antonio Conte , Thiago Motta e non solo. La verità sul nuovo allenatore del Milan . Ma anche le ultime sul...

Il centrocampista del Monaco può arrivare per 20 milioni, il terzino del Tottenham costa 30: il club al lavoro

Costacurta: "C'è qualcosa che ha fatto rompere il rapporto tra squadra e allenatore, giù il cappello davanti a Cardinale" - L'ex difensore Alessandro Costacurta ha espresso il suo parere sull'attuale momento dei rossoneri criticando Ibrahimovic ma elogiando Cardinale. Alessandro Costacurta ha parlato alla Gazzetta dello Sp

MEDIASET - Gallardo e Conte bussano a Casa Milan, ma il prossimo allenatore non è stato ancora deciso - Se non fosse che calcisticamente parlando si tratta di una questione molto seria, potremmo dire che il tema allenatore in casa milan incomincia a ricordare la trama di quelle soap in cui tutto passa s