Elezioni Macerata Campania | Di Matteo si prepara ad inaugurare il terzo comitato elettorale

(Di martedì 14 maggio 2024). È iniziata con il piede giusto la campagnadella lista “Rinascita” con il candidato sindaco Giovanni Battista Die i 16 candidati alla carica di consigliere comunale che nella giornata di domenica 12 maggio hanno inaugurato i comitati elettorali in piazza De Gasperi e in piazza Crocifisso a Caturano. In programma c’è già il prossimo appuntamento ovvero l’inaugurazione dela Casalba. L’appuntamento è per venerdì 17 maggio alle ore 20.00 in via Rovereto 41. Un bagno di folla per la squadra che si candida a guidareper i prossimi 5 anni è atteso, dunque, anche per venerdì sera. I primi due appuntamenti hanno anche permesso di iniziare a svelare i progetti che Di ...