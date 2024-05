Lavoratori a nero - circolo sospeso a Cortona

(Di martedì 14 maggio 2024)(Arezzo), 14 maggio 2024 - Un provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato nei confronti di unricreativo aa seguito di controlli dell'Ispettorato del lavoro e della Guardia di finanza. Secondo quanto si spiega in una nota dell'Itl di Arezzo il provvedimento si lega a "gravi violazioni in materia di salute e sicurezza" sia all'occupazione "di personale innella misura del 100% deipresenti nel luogo di lavoro, determinando ammende per oltre 22 mila euro e sanzioni amministrative per oltre 19 mila euro". In particolare le verifiche avrebbero permesso di "rilevare l'irregolare occupazione di cinqueinsu cinque oltre a violazioni in materia di salute e sicurezza, tra cui l'omessa redazione del Dvr ...

