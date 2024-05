La protezione solare è anche per le labbra

Con l’arrivo del caldo e delle prime giornate soleggiate, chi non sogna di ottenere un’abbronzatura dorata in men che non si dica? Tuttavia, lo sappiamo, il sole può rivelarsi il principale nemico della pelle. Il motivo? Senza un’adeguata ...

La protezione solare è un elemento cruciale per la salute della pelle, e oggi più che mai è importante non sottovalutare gli effetti dannosi dei raggi UV. Perché no, ripetiamolo insieme, utilizzare la protezione solare non è solo una questione ...