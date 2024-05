Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri - è ancora guerra | ecco l’affondo della migliore amica di Giorgia

(Di martedì 14 maggio 2024)deihanno avuto una lunga storia d’amore, ma dopo sei anni di relazione sono arrivati a un binario morto. Si è parlato di rottura non appena è divenuto virale un video diDavid intento a baciare una ragazza sconosciuta durante un party; lei, poi, si è rivelata essere ladi Victoria De Angelis, bassista dei. Dopo aver fatto il giro del mondo, il video è stato commentato anche dastessa. L’attivista ha dichiarato che quella sua e difosse una relazione aperta e che il bacio fra il suo ex fidanzato e la ragazza nella clip ci fosse stato solo dopo aver terminato la relazione con lei. A ...

Giorgia Soleri si sbottona su Instagram, ammettendo di avere una bella cotta per Ghali . Ecco cosa ha rivelato.

Maneskin, la migliore amica di Giorgia Soleri contro Damiano: "E' un ipocrita" - Maneskin, la migliore amica di giorgia Soleri contro damiano: "E' un ipocrita" - L'attivista Federica Fabrizio se l'è presa con il frontman per il suo silenzio sulla presenza all'Eurovision della cantante israeliana ...

Un posto al sole, anticipazioni al 24 maggio: Rossella vede Cammarota avvicinarsi a Diana - Un posto al sole, anticipazioni al 24 maggio: Rossella vede Cammarota avvicinarsi a Diana - Nelle puntate 20-24 maggio di Un posto al sole, Rossella sceglierà Nunzio, ma quest'ultimo deciderà di stare al fianco di Diana ...

La stoccata in una storia di Federica Fabrizio, super amica di Soleri - La stoccata in una storia di Federica Fabrizio, super amica di Soleri - Era da tanto che il nome di giorgia Soleri non veniva accostato a quello di damiano David e della sua band, dopo la rottura dell'anno scorso. E proprio quando sembrava che le acque tra loro si fossero ...