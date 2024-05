Crolla cartellone pubblicitario - decine di morti e feriti La tragedia causata dal vento VIDEO

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ davvero terribile il bilancio di un insolito incidente che si è verificato nella serata di ieri. Un grande, situato accanto a strade e palazzi cittadini, èto a causa della violenza di una tempesta di pioggia e. In quel momento le vie erano molto affollate e trafficate, per cui la caduta dell’enormeha provocato una strage. Laè avvenuta nella città di Mumbai, nell’Ovest dell’India, dove almeno 14 persone sono rimaste uccise e altre 74 sono state soccorse per aver riportato ferite anche gravi. Le operazioni di soccorso sono rese ancora più difficili dal fatto che ilè precipitato su un distributore di benzina. (continua dopo il) >di persone sono ...

Un grosso cartellone pubblicitario è crollato durante le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla città di Mumbai, in India , uccidendo almeno 14 persone e ferendone altre 74. Le operazione di salvataggio sono in corso e non è chiaro ...

La tempesta abbatte un gigantesco cartellone pubblicitario in India, il momento del crollo - Video - La tempesta abbatte un gigantesco cartellone pubblicitario in India, il momento del crollo - Video - Un cartellone è crollato sulle durante le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti nella città di Mumbai, in India, uccidendo almeno 14 persone e ferendone altre 74. Le piogge, accompagnate da ...

Strage in India, cartellone pubblicitario crolla: 12 morti e 60 feriti - Strage in India, cartellone pubblicitario crolla: 12 morti e 60 feriti - In India sono morte 12 persone e altre 60 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un mega cartellone pubblicitario. Il crollo è avvenuto ieri durante una violenta tempesta ...

Tragedia a Mumbai, crollo di un cartellone pubblicitario causa morti e feriti - Tragedia a Mumbai, crollo di un cartellone pubblicitario causa morti e feriti - Nella serata di ieri, Mumbai, la capitale finanziaria dell’India, è stata scossa da una tragedia senza precedenti. Quattordici persone hanno perso la vita e oltre sessanta sono rimaste ferite a causa ...