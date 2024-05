Una cosa la voglio dire | L' Acchiappatalenti di Carlucci premiato da Lucarelli

(Di martedì 14 maggio 2024) Millyha dato il via alla prima edizione de L', lo show condotto da Millyche ha l'intento di "catturare" tutti gli artisti che meritano un palco su cui esibirsi. Un magma di performance di diversa natura ha travolto il pubblico in studio e gli spettatori portando in scena allegria. Selvaggia, che per anni ha fatto parte della giuria di Ballando con le stelle e che conosce quindi la padrona di casa e tutto il suo team, ha commentato oggi i risultati della prima puntata del programma. "Ho recuperato la puntata de L', il nuovo programma di Milly. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta unala...

Sabrina Salerno, lezione alle femministe: "Ho usato il mio corpo. E quindi" - È la seconda volta che lavora con Milly Carlucci. Che 'capo' è 'Una donna molto strutturata. Avevo ... Cosa ne pensa della Rai, accusata di essere politicizzata 'Guardi, io ho lavorato con tutti i ...

Flavio Insinna pronto a lasciare la Rai: dalla prossima stagione un game show su La7 - ... come giudice, a L'acchiappatalenti , il programma condotto da Milly Carlucci andato in onda con ... Non vuol dire che non sia bello, ma io penso che non sia giusto per me, oppure vorrei fare una cosa ...