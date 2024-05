Europee | Renzi - ‘Tajani scappa da confronto tv con m - chissà perchè…’

"L'obiettivo non è una percentuale. Il sogno è quello di prendere un voto in più di Salvini : lui dice 'meno Europa', noi 'Stati Uniti d'Europa'. C'è bi sogno di più Europa di fronte alle guerre" e alle crisi in corso. Lo afferma il leader di Iv ...

EUROPEE, FLORIDIA - Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia ha inviato una lettera al presidente di AgCom e ai vertici Rai. L'oggetto è il confr ...

Europee: Renzi, 'Tajani scappa da confronto tv con me, chissà perchè…' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Bruno Vespa mi ha chiesto di partecipare a un faccia a faccia con Antonio Tajani. Ho accettato. Tajani no. Chissà perché… Forza Italia scappa dal confronto, peccato". Così ...

Confronto Meloni-Schlein in tv, la presidente della Vigilanza scrive all'Agcom: "Garantire la par condicio, no a indebiti vantaggi" - Si ritrova all'improvviso in bilico il confronto tv tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein in vista delle europee, programmato – dopo lunghe trattative – per il prossimo 23 ...