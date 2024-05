A SalTo24 presentati i quattro finalisti del Premio letterario Caccuri

(Di martedì 14 maggio 2024) in programma dal 6 al 10 agosto 2024 Idella XIII edizione del(in programma dal 6 al 10 agosto 2024) sono Alessandro Giuli (con Gramsci è vivo, Rizzoli, 2024), Paolo Mieli (con Il secolo autoritario. Perché i buoni non vincono mai, Rizzoli, 2023), Sigfrido Ranucci (con La Scelta, Bompiani, 2024) e Barbara Stefanelli (con Love harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi, Solferino, 2023). A darne notizia è stato lo storico e saggista, Giordano Bruno Guerri, presidente della giuria deldurante la conferenza stampa di presentazione di ieri, sabato 11 maggio, in programma al Salone internazionale del libro di Torino. «Ilè la Calabria delle tradizioni millenarie che si ...

