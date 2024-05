Marotta relatore insieme ad altri due grandi del calcio | le info sul convegno!

Calciomercato Inter , Marotta è pronto a sborsare ben 80 milioni di euro per tre giocatori molto importanti. Ecco qualche nome È sempre più in fermento il Calciomercato Inter con Beppe Marotta sta preparando tre COLPI in vista della prossima ...

Calciomercato Inter , RITORNO di fiamma per Armando Broja del Chelsea? Il club inglese mette in vendita l’albanese. Tutti i dettagli Potrebbe tornare di moda il nome di un importante attaccante per il Calciomercato Inter della prossima estate. Si ...

Taranto-Vicenza playoff Serie C: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming - Taranto-Vicenza playoff Serie C: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming - Allo Stadio Iacovone si gioca il primo turno della fase nazionale dei playoff: tutte le info utili per vedere la partita Taranto-Vicenza in tv e streaming ...

Inter, c'è Sugawara: per Inzaghi e per il marketing - Inter, c'è Sugawara: per Inzaghi e per il marketing - Il giapponese dell’Az in pole se non rinnova Dumfries: il contratto in scadenza nel ‘25 è un assist da sfruttare per un’area strategica del club nerazzurro ...

finale Coppa Italia: produzione tv da record, 180 territori collegati - finale Coppa Italia: produzione tv da record, 180 territori collegati - Lo stadio Olimpico di Roma si prepara a ospitare la Finale di Coppa Italia Frecciarossa Atalanta-Juventus e Lega Serie A si appresta a mettere in campo ...