Convenzione di Istanbul - cos' è l' impegno che Lega e Fratelli d' Italia non hanno voluto sostenere

La nuova Direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica - La nuova Direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica - Il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE hanno approvato il 6 Febbraio 2024,in via definitiva, la Direttiva comunitaria sul contrasto alla violenza di genere e domestica dopo un ...

Venezia, ad otto anni sarà strappata alla madre per ordine del tribunale - Venezia, ad otto anni sarà strappata alla madre per ordine del tribunale - Per lui quella bambina non doveva nascere, quasi nove anni fa pregava la donna con cui aveva una relazione di non metterla al mondo, di non "condannarlo a morte". "Per una che dovesse andare avanti co ...

Violenza contro le donne: la resa dell’Ue sui diritti - Violenza contro le donne: la resa dell’Ue sui diritti - La direttiva europea è stata approvata senza il reato di stupro e di molestia sessuale sul lavoro. Non è questa l’Unione che vogliamo. Dobbiamo reagire e ...