Stellantis venderà in Italia auto elettriche cinesi prodotte in Polonia | accordo con Leapmotor

(Di martedì 14 maggio 2024) L’“non è un cavallo di Troia” dell’industriamobilistica cinese, garantisce l’amministratore delegato di, Carlos Tavares, ma certo fa effetto apprendere che la storica fabbricana difarà da “piazzista” per conto di chi è più avanti, molto più avanti, nella tecnologia elettrica. “Inizieremo portando i veicoliin nove Paesi, compresa l’, la Francia, il Belgio, la Spagna e il Portogallo. Il piano sarà supportato da almeno 200 punti vendita, le concessionarie& You saranno parte integrante di questa distribuzione. Partiremo a settembre 2024», ha detto Tavares, durante la conferenza stampa. «Dal quarto trimestre entreremo anche in altre regioni importanti, ovvero Sud America, regione ...

Grandi novità in arrivo per Stellantis . "Oggi chiudiamo l'accordo con Leapmotor dopo la sigla dell'intesa vincolante lo scorso ottobre. Siamo pronti ad andare sul mercato e a esportare veicoli Leapmotor nel mondo, entriamo nella fase esecutiva ...

L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato, durante una conferenza stampa in Cina, che il gruppo importerà in diversi Paesi tra cui anche l’ Italia le auto elettriche dell’azienda cinese Leapmotor , da circa un anno partner ...

