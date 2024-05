La Georgia adotta la legge sull' influenza straniera

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Parlamentono ha approvato in via definitiva il controverso progetto di, nonostante le manifestazioni su larga scala contro il testo che, secondo i suoi detrattori, sta allontanando il Paese caucasico dall'Europa per avvicinarlo a Mosca. In terza e ultima lettura, i deputati hanno votato 84 a favore e 30 contro, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di Stato.

