Inter - Mkhitaryan | Ho ancora fame di vittorie

(Di martedì 14 maggio 2024) “Al triplice fischio la mia gioia non aveva limiti: è il primo campionato che vinco in Europa e per questo avrà un posto molto speciale nella mia bacheca“. Henrikhvistato da Armsport, racconta le emozioni provate per lo scudetto conquistato in nerazzurro, con l’aritmetica certezza arrivata nel derby vinto sul Milan. Il 35enne centrocampista armeno ha vinto tanto con Shakhtar, Borussia, United ma mai prima il campionato. Un po’ come Simone Inzaghi: “Sono molto felice che siamo riusciti a diventare campioni sotto la sua guida. Spero che questo sia il nostro primo campionato insieme, ma non l’ultimo, perché hosete di vittoria e di scudetti. La mia voglia di vincere titoli e ottenerecon questo club èinesauribile“.però non ha digerito ...