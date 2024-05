Francia - assalto a un furgone della polizia penitenziaria | uccisi 2 agenti I video

Roma, 14 maggio 2024 – E’ caccia all’uomo in Francia . Un detenuto altamente pericoloso –secondo una fonte di Le Parisien sarebbe un condannato per omicidio – è attualmente in fuga insieme ai suoi complici dopo un attacco al furgone penitenziario in ...

Si chiama Mohamed Amra detto 'la mosca' il detenuto in fuga, liberato oggi dopo un sanguinoso assalto in Normandia al furgone che lo trasportava.

