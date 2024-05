Uno dei ristoranti di pesce più famosi di Italia cambia sede e va in mezzo al mare

(Di martedì 14 maggio 2024) Con il suo terzo trasloco, Da Lucio cresce ancora e perde la denominazione Trattoria, a segnare un cambio di stato e di prospettiva, senzare rotta. Costruire un dialogo nuovo, più responsabile con ile il territorio è sempre e da sempre il punto di partenza e insieme l'obiettivo di un percorso che ha scelto strade poco battute, talvolta impopolari. Stavolta il passaggio è spingersi letteralmente inal, alla Darsena di Rimini, «il luogo più iconico della costa romagnola» dice chef Jacopo Ticchi. «È un posto incredibile, unico», con la sala letteralmente circondata dal, «qui trova tutto più senso» commenta. Al momento i lavori sono in corso per presentarsi puntuale all'appuntamento del 17 settembre, quando Da Lucio – non più Trattoria – aprirà i battenti nella nuova ...

Capodrise . Grande appuntamento a Capodrise , dove lunedì 29 aprile 2024, il Magistrato anti camorra, dottor Catello Maresca presenterà il suo libro “Lo Stato vince sempre” . L’appuntamento è fissato per le ore 17 in via Santa Croce 33. Dialogheranno, ...

Non vuole attendere e fa lo "strascino" all'infermiera: panico in pronto soccorso - Non vuole attendere e fa lo "strascino" all'infermiera: panico in pronto soccorso - In particolare, nella giornata di domenica, un'infermiera è stata aggredita all'ospedale del mare. L'infermiera ... è stata trascinata per i capelli per diversi metri, il motivo è sempre lo stesso; ...

41° Trofeo Rosa dei Venti: vittoria per Demon X - 41° Trofeo Rosa dei Venti: vittoria per Demon X - Per i partecipanti dunque due splendide giornate di bel mare e bella vela, nel campo di regata di Punta ... di Eco FriuliVenezia Giulia per l’impegno a rendere anche la vela sempre più ecosostenibile: ...

Giro d’Italia, conto alla rovescia: come cambia il traffico a Rimini - Giro d’Italia, conto alla rovescia: come cambia il traffico a Rimini - La partenza ufficiale della gara è fissata alle ore 13 da Riccione. Il percorso della 13° tappa del Giro d’Italia prevede che gli atleti entreranno a Rimini dal lungomare via G. D’Annunzio, e ...