Inquinamento acustico - come fare per proteggersi dai rumori della strada e dai locali molesti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Abitare sopra un ristorante o un locale e non riuscire a dormire. Oppure vivere accanto a un laboratorio, in una zona interessata da lavorili o da immissioni sonore eccessive, che interferiscono con il sonno e possono pregiudicare il benessere o la salute.a difendersi? Il problema dell’, in verità, non è di facilissima soluzione.spiega Andrea Tombolato, esperto e membro del direttivo AIA (Associazione Italiana di Acustica), “la percezione e l’elaborazione del suono è soggettiva. Il suono può essere considerato gradevole o indesiderato, può rappresentare un problema ambientale o un pregiudizio alla salute, a seconda del contesto e delle persone che lo percepiscono (bambini, adulti, anziani)”. Inoltre, fisicamente, ci sono sorgenti di rumore ...