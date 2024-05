Caruso | Ecco perchè sceglierei Italiano per il Napoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciro, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole:: “Ho mandato un messaggio a Fabio Cannavaro” “Ho mandato un messaggio a Fabio Cannavaro. Poi abbiamo un gruppo storico della Primavera. Siamo rimasti veramente amici fraterni, perché abbiamo diviso l’infanzia e l’essere felici per poco.sul Napoli Il Napoli? Sono dal barbiere e si parla solo del Napoli. A me come prossimo allenatore del Napoli piacerebbese potessi scegliere. Avendo tanti ragazzi alla Fiorentina, l’ho visto giocare. Gli piace imporre il proprio gioco. Finché hai tu la palla, hai meno paura. Lui detta queste lezioni di calcio per la personalità e il non avere paura.è nel calcio moderno. ...