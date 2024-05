Caso Toti - Spinelli davanti al gip | Voglio parlar - merito la libertà

C’è una talpa nell’inchiesta condotta dalla procura di Genova che ha coinvolto, portandolo agli arresti domiciliari, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti . Emerge da alcune intercettazioni fatte durante le indagini e per questo, ...

Sulla vicenda Toti si stanno già scrivendo fiumi di parole. Un commento che però merita la massima attenzione è quello dell’ex magistrato Luca Palamara , uno che sa bene come la magistratura operi, a volte, per interferire con la politica. E il ...

Per la Procura, è uno dei protagonisti dello scandalo corruzione che sta travolgendo la Liguria in questi giorni. Ma lui, l’imprenditore Aldo Spinelli, sostiene piuttosto di essere preso in giro e ha puntato a sua volta il dito contro Giovanni ...