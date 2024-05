Alunni salvano un cagnolino di 2 mesi | era stato gettato in un fosso accanto alla scuola

Pavia, nel giardino di scuola i bambini sentono i guaiti e salvano un meticcio gettato in un fosso - Pavia, nel giardino di scuola i bambini sentono i guaiti e salvano un meticcio gettato in un fosso - Grazie all’allarme dato dai piccoli scolari, il cagnolino con due zampe paralizzate è stato recuperato: al via la gara di solidarietà per dare una famiglia alla piccola Lilli ...

A Brugherio, i cartelli di civiltà degli alunni del Piedibus - A Brugherio, i cartelli di civiltà degli alunni del Piedibus - Bambini, adulti, l'associazione ConFido e cani insieme per i percorsi urbani: gli alunni hanno appeso cartelli contro l'abbandono delle deiezioni canine.

A Edimburgo donati alle scuole libri Pimpa e Geronimo Stilton - A Edimburgo donati alle scuole libri Pimpa e Geronimo Stilton - Su iniziativa della Farnesina, l'Istituto italiano di cultura di Edimburgo ha donato a biblioteche scolastiche e associazioni copie dei libri di Pimpa e Geronimo Stilton, in italiano e in inglese, per ...