Cina | prima riunione Comitato tecnico per tutela patrimonio culturale a Pechino 1

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 mag – (Xinhua) – Lainaugurale delper la protezione deldell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) si svolge presso il Palazzo del museo di, capitale della, ieri 13 maggio 2024. Proposto dallae approvato ufficialmente nel marzo 2024, ile’ il primoistituito dall’ISO nel campo della protezione delglobale sin dalla sua nascita. La segreteria dele’ stata istituita presso il Palazzo del museo. (Xin) Agenzia Xinhua

