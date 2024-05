Francia - assalto al convoglio della polizia penitenziaria | uccisi due agent - in fuga il detenuto Mohamed Amra

(Di martedì 14 maggio 2024) Prima l', poi la sparatoria, infine la. Trefrancese sono rimastiquesta mattina in un attacco al loro furgone al casello autostradale...

Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati uccisi oggi 14 maggio durante un' Assalto al loro furgone mentre stavano trasportando un detenuto che ora è in fuga .Continua a leggere

(Adnkronos) – Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale di Incarville, nell'Eure, in Normandia. Lo riferisce la polizia , come riporta Le Figaro. Due auto, un'Audi A5 bianca e una BMW ...

