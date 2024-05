Dipendente Rai morto per mesotelioma - aperta un’inchiesta

(Adnkronos) – I pm di Roma indaga no per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni morto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’ Amianto ...

