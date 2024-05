Atalanta - Gasperini e Papu Gomez tornano ad abbracciarsi | pace fatta dopo tre anni

(Di martedì 14 maggio 2024) Bergamo, 14 maggio – La favola dell’, pronta a giocarsi due finali di Coppa Italia ed Europa League in una settimana, e a far viaggiare 35mila tifosi bergamaschi tra Roma e Dublino, si arricchisce di una nuova pagina a lieto fine. A tree mezzo di distanza dalla loro lite, e dal loro addio burrascoso, l’ex capitano Alejandroe il tecnico Gian Pierosi sono ritrovati, per una cena per riappacificarsi conclusa con un abbraccio postato sui social per mettere una definitiva pietra sopra al loro litigio. Il piccolo grande, il fantasista argentino protagonista neglidel boom della Dea, passata dalle zone salvezza ai primi otto posti in Champions, era andato via burrascosamente nel gennaio 2021,un mese da separato in casa ...

I segnali di distensione era arrivati già alcuni mesi fa tra Gasperini e il Papu Gomez , mancava il faccia a faccia, l'icnontro per dimenticare il passato e mettere la firma sulla pace . L'ultimo passo è stato compiuto ieri in un locale di Bergamo ...

