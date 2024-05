Governo: Cdm domani alle 13, all'odg golden power su operazione Cogne Acciai Speciali - Governo: Cdm domani alle 13, all'odg golden power su operazione cogne Acciai Speciali - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per domani alle 13 a Palazzo Chigi. Un solo punto all'ordine del giorno, si tratta del Dpcm di esercizio dei poteri speciali, con pres ...

Cuneo Montagna Festival, domani il via con Tommy Caldwell - Cuneo Montagna Festival, domani il via con Tommy Caldwell - Dal 14 al 19 maggio va in scena il Cuneo Montagna Festival, sei giorni di incontri, presentazioni, spettacoli, passeggiate e molto altro, dal titolo ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 maggio: l’elenco delle regioni a rischio - Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 maggio: l’elenco delle regioni a rischio - Maltempo sull'Italia: per la giornata di giovedì 2 maggio allerta meteo gialla della Protezione civile in settori di 8 regioni: Emilia Romagna, Campania ...