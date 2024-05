Crisi ambientale - l’economista Mastini | Le rinnovabili non bastano L’unica soluzione è la decrescita

(Di martedì 14 maggio 2024) Crescere sempre più senza devastare l’ambiente? Impossibile: anche se aumenta l’efficienza, questa può persino produrre un consumo di energia maggiore. Le? Non risolvono il problema se vanno solo a coprire un aumento generale dell’energia. E con una economia in continua espansione, non ci salverà neanche l’economia circolare. Ecco perché, secondo Riccardo, ricercatore in Economia ecologica al Politecnico di Milano, laè un’altra. Cioè la, che non è recessione ma “una riduzione pianificata del consumo di energia e risorse naturali”. Accompagnata, anche, dalla tassazione di chi inquina di più: ovvero, al di là delle ideologie, di chi detiene grandi patrimoni. Perché non si può separare aumento del Pil e impatto? L’ideologia della crescita verde è basata ...

