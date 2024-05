Le Iene - stasera su Italia 1 | le anticipazion - i servizi e gli ospiti di martedì 14 maggio 2024

Nel recente aggiornamento del Center World University Rankings (Cwur) per il 2024, le università italiane mostrano segni di declino nella loro competitività globale, con tre su quattro istituzioni in calo. La prestigiosa Università La Sapienza di ...

Stasera in tv, film e programmi di martedì 14 maggio: Il clandestino, Le Iene, DiMartedì - Stasera in tv, film e programmi di martedì 14 maggio: Il clandestino, Le iene, DiMartedì - I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Donne sull'orlo di una crisi di nervi (Rai 3), Il volo tutti per uno (Canale 5) ...

Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e gli ospiti - Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e gli ospiti - Come ogni martedì sera, anche oggi, 14 maggio, a partire dalle 21.25 su italia 1, va in onda una nuova puntata de "Le iene" . Il programma di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ...

Anticipazioni Le Iene stasera 14 maggio: due ospiti speciali e il caso Pifferi - Anticipazioni Le iene stasera 14 maggio: due ospiti speciali e il caso Pifferi - Nuovo appuntamento con Le iene in onda, come di consueto, il martedì in prima serata su italia 1: tanti nuovi servizi e due ospiti speciali.