Putin torna da Xi | cosa aspettarsi dalla visita del presidente russo in Cina

Il Presidente russo Vladimir Putin ha prestato giura mento sulla Costituzione oggi per il suo quinto mandato . L'evento ha diviso ancora una volta l'Europa, e ha visto la partecipazione degli ambasciatori di sei paesi europei, tra cui Francia , ...

Russia, entra in servizio il missile balistico Bulava - Russia, entra in servizio il missile balistico Bulava - E' entrato in servizio nelle forze armate russe il missile balistico intercontinentale imbarcato Bulava. Lo ha riferito l'agenzia Tass, citando il capo progettista dell'Istituto di Tecnologia Termica ...

Con Putin meno oligarchi e più apparatchik, la Russia mai così simile all'Urss - Con putin meno oligarchi e più apparatchik, la Russia mai così simile all'Urss - Il presidente chiude le caselle della sua squadra: insieme a Patrushev sceglie Dyumin, ex sodale di Prigozhin, come consigliere. Arrestato Kuznetsov per ...

Nikolai Patrushev nominato assistente di Putin - Nikolai Patrushev nominato assistente di putin - Nikolai Patrushev è stato nominato assistente del presidente russo Vladimir putin. Lo riporta la Tass. Ieri la Duma di Stato russa aveva approvato la nomina di Dmitry Patrushev, figlio di Nikolai, all ...