Il regno del pianeta delle scimmie | un bel romanzone d' azione quasi senza umani

(Di martedì 14 maggio 2024) ILDELAl cinema. Con Owen Teague, Freya Allan e Peter Macon. Regia di Wes Ball. Produzione Usa 2024- Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Sono passati secoli da quando lesconfissero glie conquistarono il. Ora il profeta della rivolta, Cesare , è solo un mito, venerato dallebuone e invocato anche da quelle cattive, che ora disinvoltamente uccidono in suo nome. Ormai il piccolo Noa del capitolo precedente è diventato adulto e assiste pressochè impotente al massacro della sua tribù da parte del clan del feroce Proximus che deporta i superstiti. .Noa parte per liberarli assieme al saggio Raka e all'umana Maya PERCHÈ VEDERLO Perché il regista Ball (autore dei "Maze runner") ha costruito un bel ...

Neanche una settimana dall’uscita in sala e Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la nostra recensione) segna già un debutto positivo. Questo, a quanto pare, sembra abbia messo in moto i produttori nella produzione non solo della nuova trilogia ...

Noa, il nuovo primate protagonista della saga infinita, erede di Cesare ne Il regno del pianeta delle scimmie , troneggia al boxoffice Italia no nel weekend . Il film di Wes Ball ha incassato 961.934 euro con una media di 2.141 euro in 441 cinema ...

Il regno del pianeta delle scimmie: Wes Ball sulla decisione di non ambientare il film in un anno preciso - Il regno del pianeta delle scimmie: Wes Ball sulla decisione di non ambientare il film in un anno preciso - Wes Ball ha parlato di Il regno del pianeta delle scimmie e nello specifico della decisione di non ambientare il film in un anno preciso ...

Box Office 13 maggio, L’odio sul podio - Box Office 13 maggio, L’odio sul podio - scimmie, rap e periferia. Il podio di lunedì 13 maggio sfoggia un trinomio alquanto peculiare, con Il regno del pianeta delle scimmie, Il segreto di ...

Le scimmie governano anche il botteghino, salvato da Liberato - Le scimmie governano anche il botteghino, salvato da Liberato - Comanda, come da aspettative, il nuovo riuscito Il regno del pianeta delle scimmie (voto 7, foto), che proietta la saga molti anni dopo la fine del precedente The War - Il pianeta delle scimmie.