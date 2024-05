Gli studenti dell’istituto Guido Carli di Casal di Principe consiglieri regionali per un giorno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Napoli. “Farò mia la vostra proposta di legge che prevede la destinazione dei beni sottratti alla camorra per fini legati all’inclusione e allo studio”. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio della regione Campania Gennaro Oliviero nell’aula dedicata a “Giancarlo Siani” del Consiglio regionale, al termine dell’incontro con gli” didiche questa mattina hanno partecipato al progetto “Ragazzi in aula”. I ragazzi,per un, hanno proposto di inserire una legge regionale che destini i beni confiscati alla camorra in Campania a iniziative di inclusione e inserimento dei giovani con bisogni educativi speciali, ma anche a scopi sociali più ampi come esperienze ...