Serie A - lotta salvezza | il calendario delle ultime due giornate

Inter: Inzaghi, spero e credo di poter annunciare presto rinnovo - Inter: Inzaghi, spero e credo di poter annunciare presto rinnovo - (ANSA) - PIACENZA, 14 MAG - "Spero e credo di poter annunciare presto il rinnovo" come allenatore dell'Inter. "Ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare. I risultati che abbiamo ottenuto non ...

Il tecnico nerazzurro premiato dalla Città di Piacenza: "L'anno prossimo avremo una squadra forte, dobbiamo migliorare ogni anno gli obiettivi" - Il tecnico nerazzurro premiato dalla Città di Piacenza: "L'anno prossimo avremo una squadra forte, dobbiamo migliorare ogni anno gli obiettivi" - Il tecnico nerazzurro premiato dalla Città di Piacenza: "L'anno prossimo avremo una squadra forte, dobbiamo migliorare ogni anno gli obiettivi" ...

Milan, Luka Jovic è pronto a restare a Milano: le ultime notizie - Milan, Luka Jovic è pronto a restare a Milano: le ultime notizie - L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto del futuro di Luka Jovic, il cui contratto con il Milan scadrebbe al termine di questa stagione sportiva. Il club rossonero avrebbe anche un’opzione ...