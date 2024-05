Choc in Francia | commando assalta la polizia - due agenti morti Detenuto in fuga

La polizia ha dispiegato un gran numero di uomini per ritrovare il fuggitivo: è massima allerta in Normandia

Due poliziotti uccisi per far evadere un prigioniero. Questo è il bilancio di quanto accaduto a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Un furgone che aveva appena lasciato il penitenziario è stato preso d'assalto da un commando, ...