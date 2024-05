Sostegno Maternità | arrivano finalmente 400 euro al mese anche per adozioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 14 maggio 2024) In arrivo un prezioso contributo mensile per ilalla: tutte le informazioni sugli importi, i requisiti e la durata dell’aiuto Laè il sogno di tantissime donne ma si tratta di un desiderio che talvolta va a scontrarsi con la dura realtà economica. I dubbi sono molteplici in quanto ogni famiglia vorrebbe assicurare al proprio figlio appena venuto al mondo tutto ciò che sarà necessario e di primaria importanza per la sua crescita nelle prime fasi della vita; ma talvolta le finanze non lo consentono: è proprio a tal proposito che entrano in gioco una serie di agevolazioni sia di carattere nazionale che locale. Che cos’è l’aiuto da 400mensili concesso alle neo mamme (cityrumors.it)Basti pensare all’Assegno Unico, un contributo mensile erogato proprio in virtù della nascita di un figlio e ...