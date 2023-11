Campo de’ Fiori | storia e curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023)de’è una delle zone più caratteristiche di Roma. Qui ha sede il famoso mercato ma la zona è anche una delle più gettonate da giovani e giovanissimi per la movida, specie nel fine settimana. Ma cos’ha di particolare? Conoscete la sua? Ecco tutto quello che c’è da sapere., arte, cultura, monumenti e i suoi rioni. La Città Eterna non si finisce mai di scoprire e per conoscerla davvero bene, e non solo per quelli che sono gli itinerari canonici (sebbene imprescindibili), non bastano sicuramente pochi giorni. Se avete quindi la fortuna di vivere nell’hinterland approfittatene per andare a visitare quei luoghi che magari non si prendono la “copertina” ma che in egual modo sanno regalare emozioni sotto tutti i punti di vista. Come turisti invece, dopo essere passati nelle tappe obbligatorie, ...