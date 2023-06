Bari-Cagliari domenica 11 giugno 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Cresce l'attesa per il ritorno della finale dei playoff di Serie B tra, in programma domenica 11 giugno alle ore 20.30 . La sfida sarà disponibile in diretta su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Grande ......oltre 48mila i biglietti venduti per- Genoa, sino ai record al botteghino nel ritorno della semifinale playoff con il Sudtirol (52mila) e il sold out per la finalissima contro ilda ...Napoli -, asse di mercato Il quotidiano spiega che il Napoli mantiene le antenne ed i rada vigili sui ragazzi delimpegnati nello spareggio - promozione con il: rispondono ai ...

Playoff, finale Bari-Cagliari su un maxischermo alla Fiera: attese 4 mila e 500 persone Casteddu Online

Maurizio Micheli, ds in pectore del Napoli, sta gestendo al momento il mercato degli azzurri. Come racconta Il Corriere dello Sport, infatti, lo stesso Micheli sta valutando un possibile asse Napoli-B ...BARI. I tifosi del Bari hanno bruciato una bandiera sarda dei 4 mori. Poi tutti in coro hanno cantato: "Eh odio Cagliari". Il gesto è stato immortalato in un video e diffuso sui social facendo esplode ...