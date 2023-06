Il welfare della Camorra | “Portava la spesa a casa dei bisognosi durante il lockdown” Venti arresti della Dda in un’inchiesta a Caivano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Laforaggiava la popolazione portandole lai mesi più duri dell’emergenza Covid. Lo hanno documentato i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna in, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che hanno arrestato a, in provincia di Napoli, 20 persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, denominata clan Gallo-Angelino, nonché di estorsioni consumate e tentate, di detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo. Il controllo del territorio, è emerso dalle indagini dei militari dell’arma che hanno anche ripreso le consegne, sarebbe stato realizzato anche attraverso attività apparentemente lecite, volte al soccorso di soggetti economicamente già fragili e maggiormente indeboliti dal periodo di pandemia, ...

Il clan Gallo-Angelino durante la pandemia gestiva un «banco di distribuzione di alimenti» per le famiglie bisognose.CAIVANO. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta ...