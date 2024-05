WWE | Polemiche in Scozia per l’eccessivo costo dei biglietti per Clash At The Castle

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il prossimo 15 giugno la WWE ha in programmaAt Theinpresso OVO Hydro di Glasgow. Ebbene sembra che insia scoppiata una polemica perdeiper l’evento con diversi fan che avrebbero espresso frustrazione e spiegato di non poter far fronte al. A quanto pare il biglietto meno caro costa 300 sterline. Ne ha parlato la BBC Scotland News.troppo cari I fan scozzesi si starebbero lamentando deldeiperAt The. BBC Scotland News riporta che parecchi fan stanno esprimendo frustrazione per...

In Gran Bretagna se dormi per strada o puzzi ti danno 3mila euro di multa - Dormire in un androne e perfino "puzzare in modo eccessivo", ... Il Governo si è difeso insistendo che punta solo a eliminare "l'... In Scozia intanto è già entrata in vigore con conseguenze del tutto ...

In Gran Bretagna se dormi per strada o puzzi ti danno 3mila euro di multa - Dormire in un androne e perfino "puzzare in modo eccessivo", ... Il Governo si è difeso insistendo che punta solo a eliminare "l'... In Scozia intanto è già entrata in vigore con conseguenze del tutto ...