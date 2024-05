AEW | Nessun piano previsto per riunire Ricky Starks e Big Bill

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nelle ultime settimane, Bigè ritornato sul ring ed ha immediatamente trovato nella figura di Chris Jericho un nuovo alleato. Lo scorso anno, Bigha fatto squadra per parecchi mesi conma dopo aver perso i titoli tag team i due hanno ripreso a lavorare singolarmente, sebbenenon appaia da marzo in AEW. Ognun per sé Fightful Select riporta che, sebbene fra i due atleti non ci sia alcun tipo di problema, la AEW non avrebbe più piani per farli lavorare ancora insieme e che, dunque, il team avrebbe fatto il suo corso. Non a cas, diversi mesi fa, aveva dichiarato che lui e Big, sebbene avessero una buona chimica, non erano da considerarsi un tag team puro ma due wrestler che si erano ritrovati a far squadra per cause ...

