LIVE Frosinone-Inter 0-1 | traversa di Bisseck - raddoppio vicino!

Il Frosinone per la salvezza, l`Inter per celebrare lo scudetto e finire questo campionato nel migliore dei modi. Il primo anticipo della 36a...

Il Frosinone per la salvezza, l`Inter per celebrare lo scudetto e finire questo campionato nel migliore dei modi. Il primo anticipo della 36a...

LIVE - Frosinone-Inter 0-1, 52': avvio di ripresa determinato per i gialloazzurri, Sommer pronto su Reinier - live - frosinone-inter 0-1, 52': avvio di ripresa determinato per i gialloazzurri, Sommer pronto su Reinier - frosinone-inter 0-1 (19' Frattesi) live MATCH 51' - Tamponamento Carlos Augusto-Brescianini in area nerazzurra, l'azione prosegue con Cheddira che prova a sfondare ma poi ...

LIVE - Frosinone-Inter 0-1, 46': iniziata la ripresa, primo pallone nerazzurro. Cuadrado entrato per Darmian - live - frosinone-inter 0-1, 46': iniziata la ripresa, primo pallone nerazzurro. Cuadrado entrato per Darmian - frosinone-inter 0-1 (19' Frattesi) live MATCH ------ 21.52 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI! 21.52 - Ufficiale il cambio: Cuadrado al posto di Darmian. 21.50 ...

Serie A: in campo Frosinone-Inter 0-1 DIRETTA - Serie A: in campo frosinone-inter 0-1 DIRETTA - Primo tempo piuttosto intenso tra Frosinone e Inter, con gli ospiti che trovano la rete del vantaggio al 19esimo minuto: Darmian recupera palla alto sulla sinistra, poi Dimarco imbuca in area per ...