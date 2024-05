Parthenope | Gary Oldman nella prima clip del film diretto da Paolo Sorrentino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Al Festival di Cannes 2024 verrà presentato il, scritto eda, e online è stata condivisa la. Online è apparsa ladel, ildache sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2024 il 21 maggio. Il video mostra una scena con protagonisti Celeste Dalla Porta ee mostra il protagonista mentre compie una rivelazione personale. Lascena deltratta dal...

Dal ritorno di Paolo Sorrentino al Kind of Kindness di Lanthimos, fino a Sean Baker, Noémie Merlant e Paul Schrader: ecco i film da tenere d'occhio al Festival di Cannes 2024 . Ci risiamo, arriva maggio, e torna la brezza tiepida che soffia sulla ...

Il 14 Maggio inizierà l’attesissimo Festival di Cannes e in concorso troveremo per la settima volta Paolo Sorrentino con il suo Parthenope , del quale finalmente possiamo ammirare il poster . Sorrentino descrive così l’opera scritta e diretta da lui ...

L’incipit è il simbolo del ritorno del genio e la sua straordinarietà è semantica. Parthenope , ultima opera di Paolo Sorrentino , va a Cannes laddove il grande regista napoletano esordi con il suo film più affascinante e anarchico: L’uomo in più. E ...

