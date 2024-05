Non so come si veste la Tecce ma - battutaccia dell' anti-Tot - esplode la rissa a La7 | Video

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Si giri e le veda". Lauraa L'aria che tira su La7 è scatenata contro le trans-femministe che hanno contestato la ministraa Famiglia Eugenia Roccella, costretta a lasciare il palco degli Stati generalia Natalità. Gian Domenico Caiazza, candidato alle Europee con gli Stati Uniti d'Europa (la lista che vede Italia Viva e +Europa uniti per superare lo sbarramento) si rifiuta di considerare il looke contestatrici un elemento di dibattito: "Si vede che lei non ha mai manifestato, si vede che le manca antropolicamente questa esperienza". Ma lainsiste: "Ne vado fiera". "Iopolitico e candidato non è che posso pretendere di girare in pubblicoil Re o la Regina gridando 'non si devano permettere di contestarmi'", prosegue Caiazza. E la ...

