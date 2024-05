Affari tuoi - la concorrente Barbara non vince niente | “Io lavoro sempr - mi sacrifi -o, per me non c’è festa”

Questa sera, come già successo due volte da inizio mese, Affari Tuoi non andrà in onda. “Il gioco dei pacchi” condotto da Amadeus è stato tolto dalle programmazioni di stasera per lasciare spazio alla semifinale di ritorno di Europa League tra Roma ...

Amadeus non sarà in onda questa sera di giovedì 9 maggio con il suo tradizionale appuntamento con Affari Tuoi : ecco perché e quando tornano le nuove puntate.Continua a leggere

Nella giornata odierna, venerdì 10 maggio 2024, si sono concluse le registrazioni di Affari Tuoi . Il gioco a premi, in onda nella fascia dell'access prime time del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, andrà in onda fino al prossimo ...

Affari tuoi, la concorrente Barbara non vince niente: “Io lavoro sempre, mi sacrifico, per me non c’è festa” - affari tuoi, la concorrente Barbara non vince niente: “Io lavoro sempre, mi sacrifico, per me non c’è festa” - Nella puntata di affari tuoi di venerdì 10 maggio ha giocato Barbara, concorrente della Sardegna, accompagnata dalla madre Stefania detta Nina ...

Affari Tuoi: finita male per Barbara e la madre, sbagliata la regione fortunata - affari tuoi: finita male per Barbara e la madre, sbagliata la regione fortunata - Non poteva andare meglio, almeno in tutta la prima parte, la partita di Barbara, concorrente della Sardegna proveniente da Cagliari, che è stata la ...

Affari Tuoi, Barbara della Sardegna incredula. Amadeus: “Senti cosa dice il pubblico” - affari tuoi, Barbara della Sardegna incredula. Amadeus: “Senti cosa dice il pubblico” - affari tuoi, il Dottore mette in difficoltà Barbara su Rai1: il pubblico spinge la concorrente Nuovo appuntamento con affari tuoi di Amadeus su Rai ...