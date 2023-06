Buon compleanno a… Ruan Tressoldi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Gli auguri didi oggi a, difensore brasiliano classe 1999 di proprietà del Sassuolo Oggicompie 24 anni. Dal gennaio del 2022 vive in Italia e gioca nel Sassuolo: non è un titolarissimo, ma nei suoi poco più di 500 giorni trascorsi a Reggio Emilia un suo spazio lo ha trovato, anche se ci sono almeno due situazioni negative che si impongono nella sua immagini. Nelle quali, per la verità, non è che il brasiliano sia stato particolarmente fortunato, anzi non lo è stato proprio niente, quasi fosse lo scotto da pagare per entrare nel calcio delle nostre parti. Una specie di rito di passaggio, un po’ crudele e molto beffardo.Procediamo con ordine in senso cronologico. L’11 agosto del 2021 la società emiliana annuncia il suo acquisto contestualmente a quello di ...