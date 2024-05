Almanacco di oggi sabato 11 maggio | nel 1904 nasceva Salvador Dalì

Da allora – compresa la “staffetta” con Medvedev – è rimasto saldamente (e con ogni mezzo) in sella. Ha anche emendato la costituzione per poter mantenere le redini, potenzialmente, fino al 2036

Fu un successo di pubblico e critica e definì l’immagine cinematografica del personaggio di Bram Stoker, alla quale Christopher Lee seppe dare un tocco di perversità in più rispetto all’originale letterario

L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 10/05 - L'almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 10/05 - È l'Ascoli la terza retrocessa in Serie C dopo Lecco e Feralpisalò. Non basta ai bianconeri il successo sul Pisa perché vince anche il Bari. Le due squadre chiudono a ...

Almanacco | Venerdì 10 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - almanacco | Venerdì 10 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...

Almanacco di oggi, 10 maggio: quella storica (e criticata) Palma d’oro al mondo degli abissi - almanacco di oggi, 10 maggio: quella storica (e criticata) Palma d’oro al mondo degli abissi - Il 10 maggio 1960 il sottomarino nucleare Uss Triton completò il primo giro del mondo subacqueo (nome in codice: Operation Sandblast). Ci aveva messo un paio di mesi, seguendo la stessa rotta di Magel ...