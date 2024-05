Israele - lo strappo dell' Onu | sì alla Palestina e l' Italia si astiene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Le truppe israeliane sono avanzate lungo la strada principale che separa a metà la città di Rafah, nell'estremo suda Striscia di Gaza. La parte est è stata così completamente circondata dai carri armati israeliani che aspettano ora nuovi ordini sul se e come avanzare. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato per approvare l'espansionee operazioni militari nella città al confine con l'Egitto, ma due fonti che hanno parlato ad Axios precisano che l'espansione sarà limitata per non far innervosire gli Stati Uniti che più volte si sono detti contrari a un'azione militare a Rafah. Anche il Segretario generale'Onu, Antonio Guterres, ha ribadito la sua ferma opposizione: «Un massiccio attacco di terra a Rafah porterebbe a un disastro umanitario epico». I civili palestinesi, che in questi mesi di guerra si sono radunati in ...