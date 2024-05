Carlo ha il cancro - condizioni di salute L’ordine imposto che non va sfidato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 11 maggio 2024)è malato ma è pur sempre il Re. A Corte gli ordini li dà lui e la Famiglia Reale non può che piegarsi al suo volere, anche quando si tratta di gestire i rapporti personali. Sua Maestà ha quindiai membri senior della Corte di non frequentare pubblicamente per nessun motivo Harry. E così è stato durante la breve visita del Duca del Sussex a Londra in settimana. Ma procediamo con ordine.dicontro Harry Come è noto, Harry è tornato a Londra il 7-8 maggio per partecipare a una serie di eventi legati al decimo anniversario degli Invictus Games. Il Duca del Sussex è stato accolto dagli inglesi in modo diverso, la sua presenza ha infatti diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo ha osannato gridando davanti alla cattedrale di St. Paul “ti vogliamo bene” e chi non l’ha minimamente considerato, ...